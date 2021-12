LDA chiama Gigi D’Alessio in diretta: incredibile quello che accade (VIDEO) (Di venerdì 10 dicembre 2021) LDA chiama Gigi D’Alessio ad Amici: come ha reagito il cantante alla grande notizia? Da non credere quello che gli ha detto. Amici, LDA (Instagram)LDA chiama Gigi D’Alessio ad Amici per dargli una grande notizia: da non credere la reazione del cantante, il VIDEO stupisce tutti. Quest’anno si è presentato nel talent di Maria De Filippi Luca D’Alessio, terzogenito del cantante e della prima moglie Carmela Barbato. Inizialmente il ragazzo, 18enne, non ha voluto svelare la sua parentela cercando di farcela con le sue forze. Fin dall’inizio ha dovuto affrontare le continue critiche di Anna Pettinelli, l’insegnante di canto che lo ha sempre attaccato per lo stile troppo simile, secondo lei, a quello del ... Leggi su chenews (Di venerdì 10 dicembre 2021) LDAad Amici: come ha reagito il cantante alla grande notizia? Da non credereche gli ha detto. Amici, LDA (Instagram)LDAad Amici per dargli una grande notizia: da non credere la reazione del cantante, ilstupisce tutti. Quest’anno si è presentato nel talent di Maria De Filippi Luca, terzogenito del cantante e della prima moglie Carmela Barbato. Inizialmente il ragazzo, 18enne, non ha voluto svelare la sua parentela cercando di farcela con le sue forze. Fin dall’inizio ha dovuto affrontare le continue critiche di Anna Pettinelli, l’insegnante di canto che lo ha sempre attaccato per lo stile troppo simile, secondo lei, adel ...

Advertising

beinglumana : Ho recuperato la clip di mio figlio Luca che chiama GDA e mamma Carmela per mostrare orgogliosamente il disco d’oro… - Viveredi_Ansia2 : frignando per LDA che chiama la mamma e il papà e per chi ha tradotto il “stai arrvutann” di Gigi in “dopo tanto” - __kohli__ : RT @dimitripetta: Chi segue #Amici21 già sa che LDA è figlio di Gigi D'Alessio: nonostante ciò nel Daytime di oggi LDA vince il disco d'oro… - maliksvein : RT @dimitripetta: Chi segue #Amici21 già sa che LDA è figlio di Gigi D'Alessio: nonostante ciò nel Daytime di oggi LDA vince il disco d'oro… - __borntobebrave : Ma Gigi D'Alessio che chiama suo figlio LDA? Ma manco Maria lo chiama così AHAHAHAHAHAHAH #Amici21 -