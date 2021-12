Lazio zona bianca a Natale, D’Amato: “Poi vedremo…” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Lazio in zona bianca fino a Natale. La regione non rischia un immediato passaggio in zona gialla con nuove regole per contrastare i contagi covid. “Sono stanco e preoccupato quanto basta ma non cambieremo colore, si va verso un Natale bianco. Prevediamo di arrivare fino al 25 dicembre in zona bianca, poi vedremo…”, dice Alessio D’Amato, assessore alla Sanità del Lazio, ai microfoni di Un giorno da pecora. L’aumento della curva si fa sentire anche nella regione. “Abbiamo una leggera pressione sulla rete ospedaliera ma al di sotto delle soglie” per il passaggio da zona bianca a zona gialla: “L’occupazione dei reparti di area medica è al 12%, quello ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilinfino a. La regione non rischia un immediato passaggio ingialla con nuove regole per contrastare i contagi covid. “Sono stanco e preoccupato quanto basta ma non cambieremo colore, si va verso unbianco. Prevediamo di arrivare fino al 25 dicembre in, poi”, dice Alessio, assessore alla Sanità del, ai microfoni di Un giorno da pecora. L’aumento della curva si fa sentire anche nella regione. “Abbiamo una leggera pressione sulla rete ospedaliera ma al di sotto delle soglie” per il passaggio dagialla: “L’occupazione dei reparti di area medica è al 12%, quello ...

