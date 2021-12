Lazio, Vavro accusa: «Rimasto solo per le regole finanziarie» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il difensore della Lazio Vavro accusa la società e dichiara di voler andar via il prima possibile Denis Vavro, difensore della Lazio ormai fuori dai piani di Sarri, ha rilasciato una lunga intervista a Sport.sk nella quale ha confessato il forte desiderio di lasciare i biancocelesti a gennaio: «Te lo dico io: sono fisicamente pronto perché di solito mi alleno con la squadra, ma non sto bene dal punto di vista psicologico. Dopotutto, l’ultima volta che ho giocato una partita di 90 minuti è stato a giugno con la Slovacchia in preparazione per l’Euro contro la Bulgaria. Ammetto che ho tanti pensieri nella mia testa. Tuttavia, credo che alla fine andrà tutto bene. Voglio assolutamente lasciare Roma a gennaio. Questo non è un posto che fa per me, non posso rimanere dove posso ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il difensore dellala società e dichiara di voler andar via il prima possibile Denis, difensore dellaormai fuori dai piani di Sarri, ha rilasciato una lunga intervista a Sport.sk nella quale ha confessato il forte desiderio di lasciare i biancocelesti a gennaio: «Te lo dico io: sono fisicamente pronto perché di solito mi alleno con la squadra, ma non sto bene dal punto di vista psicologico. Dopotutto, l’ultima volta che ho giocato una partita di 90 minuti è stato a giugno con la Slovacchia in preparazione per l’Euro contro la Bulgaria. Ammetto che ho tanti pensieri nella mia testa. Tuttavia, credo che alla fine andrà tutto bene. Voglio assolutamente lasciare Roma a gennaio. Questo non è un posto che fa per me, non posso rimanere dove posso ...

Advertising

LazionewsEu : Le parole di Vavro, il giocatore vuole lasciare la Lazio #Lazio #Vavro #LazioNewseu - LazioNews_24 : #Vavro: «Voglio andare via dalla #Lazio, ecco perchè mi hanno tenuto» - ndl00 : #Vavro:“A Gennaio lascerò la #Lazio in prestito. Fisicamente sto bene, di testa no. Mi alleno, ma non gioco. In est… - errera_luca : Vavro: 'A gennaio lascerò la Lazio, qui non sto bene. In Spagna...' Chi te trattiene… - adrianlaziale : RT @krudotw: Le 10 spese più sbagliate nella storia della Lazio ????Mendieta (48 mln) ????Zarate (20.2 mln) ????Muriqi (19.92 mln) ????Kovacevic (… -