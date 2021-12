L’avvocato di Ferrero: «È preoccupato per la Sampdoria» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Attraverso il suo avvocato, Massimo Ferrero ha lanciato un messaggio per la sua Sampdoria anche in vista del derby contro il Genoa La volontà dell’ex presidente della Sampdoria di fare una telefonata alla squadra in vista del derby si è scontrata con l’impossibilità dettata dal fatto di essere ospite del carcere di San Vittore. Il giudice per le indagini preliminari ha risposto negativamente e le parole di Massimo Ferrero sono state affidate alL’avvocato Pietro Sommella. PREOCCUPAZIONE – «Ferrero ha manifestato al gip la sua voglia di tornare a casa per abbracciare la sua famiglia e la viva preoccupazione per le sorti delle centinaia di persone che dipendono dalle sue attività, in particolare la Sampdoria, facendo appello alla unità di intenti ed alla responsabilità di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Attraverso il suo avvocato, Massimoha lanciato un messaggio per la suaanche in vista del derby contro il Genoa La volontà dell’ex presidente delladi fare una telefonata alla squadra in vista del derby si è scontrata con l’impossibilità dettata dal fatto di essere ospite del carcere di San Vittore. Il giudice per le indagini preliminari ha risposto negativamente e le parole di Massimosono state affidate alPietro Sommella. PREOCCUPAZIONE – «ha manifestato al gip la sua voglia di tornare a casa per abbracciare la sua famiglia e la viva preoccupazione per le sorti delle centinaia di persone che dipendono dalle sue attività, in particolare la, facendo appello alla unità di intenti ed alla responsabilità di ...

