Latina Bonus Tari | riaperti i termini per presentare le domande | come fare

(Di venerdì 10 dicembre 2021)– Il Comune diha riaperto iper la presentazione delle istanze relative alle agevolazioni2021. La nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2021 e riguarda le utenze domestiche economicamente svantaggiate, le utenze non domestiche sottoposte a chiusure obbligatorie o restrizioni nell’esercizio dell’attività, causate da provvedimenti governativi o locali durante la pandemia, e le organizzazioni di volonato e associazioni di promozione sociale. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito del Comune dinelle sezioni “News” e “Avvisi e bandi”. I titolari di utenze domestiche potrannodomanda recandosi presso i Caf convenzionati con l’Ente, mentre i contribuenti titolari di utenze non domestiche e le organizzazioni di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Latina Bonus

Il Faro online

...in avanti e gli uomini di mister Samperi diventano meno luci e fallosi tanto da esaurire il... ARBITRI: Marco Moro (), Fabiano Maragno (Bologna), Giulio Colombin (Bassano del Grappa) CRONO: ...... la Castelli ha ricordato la proroga deldell'edilizia, spiegando la bontà del Superbonus ... ricordiamo anche la nomina nella Giunta della Camera di Commercio di Frosinone e. Che, sommato ...L’accordo è arrivato quest’anno senza le tradizionali spaccature, né sul fronte sindacale né fra le sigle e il governo. E porta con sé premi di rendimento che valgono da un minimo di 800 euro ...Non è neanche partito e già rischia di scatenare il caos. L’Assegno unico arriverà infatti a marzo, ma per effetto della sua creazione già da gennaio salteranno le detrazioni dei figli a carico fino a ...