L’Atalanta saprà voltare pagina: è sempre successo dopo le sconfitte (il rinvio, l’Uefa, i tifosi: cosa insegna la nevicata) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le partite secche sono fatte così. L’Atalanta batte Juventus e Napoli ed è in corsa scudetto, il Villarreal è 13° in Liga, non vince mai. Eppure arriva a Bergamo, fa l’impresa, passa agli ottavi di Champions League e condanna L’Atalanta, dopo una partita vinta con pienissimo merito, ai sedicesimi di Europa League. Niente da dire: le partite secche sono fatte così, ribaltano i valori, squadre che stanno male tirano fuori tutto quel che hanno, squadre sulla carta favorite magari inciampano. Quel che ha fatto il Villarreal qui l’ha fatto L’Atalanta in casa dello Shakhtar, l’ha rifatto L’Atalanta in casa dell’Ajax. A volte sei martello, altre sei incudine. Si cade in piedi o quasi, comunque. Perché il pareggio dello Young Boys a Manchester (nonostante il Manchester…) garantisce alL’Atalanta ... Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le partite secche sono fatte così.batte Juventus e Napoli ed è in corsa scudetto, il Villarreal è 13° in Liga, non vince mai. Eppure arriva a Bergamo, fa l’impresa, passa agli ottavi di Champions League e condannauna partita vinta con pienissimo merito, ai sedicesimi di Europa League. Niente da dire: le partite secche sono fatte così, ribaltano i valori, squadre che stanno male tirano fuori tutto quel che hanno, squadre sulla carta favorite magari inciampano. Quel che ha fatto il Villarreal qui l’ha fattoin casa dello Shakhtar, l’ha rifattoin casa dell’Ajax. A volte sei martello, altre sei incudine. Si cade in piedi o quasi, comunque. Perché il pareggio dello Young Boys a Manchester (nonostante il Manchester…) garantisce al...

