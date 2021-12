L’assurdo sciopero contro la scuola (Di venerdì 10 dicembre 2021) Due mesi fa il ministro Patrizio Bianchi ha presentato i contenuti del Pnrr per l’istruzione: un totale di 17,59 miliardi. A novembre sono stati formalizzati i bandi per 5 miliardi di interventi strutturali. Il 40 per cento delle risorse è destinato al sud. Altri miliardi andranno, poi, al potenziamento degli istituti tecnici e professionali (quelli in maggiore sofferenza e con la maggior dispersione) e al reclutamento degli insegnanti. Nella legge di Bilancio sono stati stanziati forse meno soldi del desiderabile (siamo da sempre favorevoli a migliorare le retribuzioni dei docenti, assai meno agli scioperi rivendicativi del personale Ata) ma c’è un piccolo aumento in attesa di definire il nuovo contratto e sull’organico Covid sono stati messi 300 milioni. E va anche ricordato che lo scorso anno erano stati messi a bilancio oltre 3 miliardi, in gran parte per nuove assunzioni. Non è ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Due mesi fa il ministro Patrizio Bianchi ha presentato i contenuti del Pnrr per l’istruzione: un totale di 17,59 miliardi. A novembre sono stati formalizzati i bandi per 5 miliardi di interventi strutturali. Il 40 per cento delle risorse è destinato al sud. Altri miliardi andranno, poi, al potenziamento degli istituti tecnici e professionali (quelli in maggiore sofferenza e con la maggior dispersione) e al reclutamento degli insegnanti. Nella legge di Bilancio sono stati stanziati forse meno soldi del desiderabile (siamo da sempre favorevoli a migliorare le retribuzioni dei docenti, assai meno agli scioperi rivendicativi del personale Ata) ma c’è un piccolo aumento in attesa di definire il nuovo contratto e sull’organico Covid sono stati messi 300 milioni. E va anche ricordato che lo scorso anno erano stati messi a bilancio oltre 3 miliardi, in gran parte per nuove assunzioni. Non è ...

