L’assessore Rosa sull’ex scuola Sannio | “Fibre d’amianto non disperse nell’ambiente”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota delall’ambiente del comune di Benevento, Alessandrosulla questione ex: “In merito alle condizioni della ex, su cui sono stato sollecitato anche dai consiglieri d’opposizione, che ringrazio, mi sono immediatamente confrontato con il Rup dei lavori di decostruzione e conferimento in discarica dei sette prefabbricati presenti in loco.Per quanto attiene ai tempi dei lavori, è emerso che le condizioni di tempo avverse non hanno consentito di rispettare i tempi contrattuali.Per quanto concerne invece il dato relativo all’amianto e alla dispersione delle particelle nell’aria , è presente nel cantiere un dispositivo apposito adibito al monitoraggio ambientale con tecnica denominata ...