L’artigianato etico può salvare i guardiani delle montagne”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nell’agosto scorso, a 3.200 metri di quota, in Groenlandia è piovuto: il riscaldamento globale ha conquistato l’artico. Il mondo del ghiaccio è in rotta ovunque, a partire dalle. L’assottigliamento dei ghiacciai montani apre la porta alle frane. Rende precaria l’alimentazione dei fiumi da cui dipende l’agricoltura di intere regioni. Accelera la crisi climatica perché le superfici, prive di neve, diventano più scure e assorbono più calore. La criosfera può ancora essere salvata? Alla vigilia della Giornata internazionale della montagna, che si celebra l’11 dicembre, l’International Cryosphere Climate Iniziative ha pubblicato uno studio che mostra la differenza tra rispettare l’accordo sul clima di Parigi e ignorarlo. Se a fine secolo la risalita del termometro si fermerà a un aumento di circa 1,7 gradi (una via intermedia tra 1,5 e 2 gradi, le due opzioni ...