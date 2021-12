L’albero di Natale a Bergamo, Calegari: “Lo piantai 50 anni fa nel mio giardino a Gorno”” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Discorsi ufficiali, il taglio del nastro, L’albero davanti all’ex Banca Popolare di Bergamo, sul Sentierone. Ma la vicenda va molto aldilà delle frasi di circostanza sulla “vicinanza” tra la città e le valli (eppure l’acqua va sempre dall’alto in basso, mai che qualcosa risalga le valli…). La curiosità è che L’albero che adesso fa bella mostra nel centro di Bergamo è stato tagliato nel giardino di Giampiero Calegari, presidente della Comunità Montana Valle Seriana. “Sì, è stato tagliato perché troppo a ridosso della strada provinciale”, spiega lui. Ma la storia va ancora oltre: “Fa parte dei 40 alberelli che avevo piantato nel mio giardino mezzo secolo fa. A Gorno. Poi sono cresciuti troppo e negli anni ho dovuto sfoltirli”. E anche ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Discorsi ufficiali, il taglio del nastro,davanti all’ex Banca Popolare di, sul Sentierone. Ma la vicenda va molto aldilà delle frasi di circostanza sulla “vicinanza” tra la città e le valli (eppure l’acqua va sempre dall’alto in basso, mai che qualcosa risalga le valli…). La curiosità è cheche adesso fa bella mostra nel centro diè stato tagliato neldi Giampiero, presidente della Comunità Montana Valle Seriana. “Sì, è stato tagliato perché troppo a ridosso della strada provinciale”, spiega lui. Ma la storia va ancora oltre: “Fa parte dei 40 alberelli che avevo piantato nel miomezzo secolo fa. A. Poi sono cresciuti troppo e negliho dovuto sfoltirli”. E anche ...

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Marcel Rieder, Decorazione dell’albero di Natale, 1898, olio su tela, collezione privat… - poliziadistato : Buona serata da Como con la Lamborghini Huracan della #Poliziastradale di Bologna presente per l'accensione dell'al… - gualtierieurope : Oggi abbiamo illuminato l’albero di #Natale di #Roma a Piazza Venezia in collaborazione con @FAO e @AceaGruppo. Sco… - lightningfrosty : RT @hvrtlouis: gli americani che ogni anno vanno a comprare l’albero di natale quello vero proprio cresciuto in natura e ci spendono centin… - fakedidylan : RT @teddylupinfk: Devo ancora fare l'albero di natale -