La Zanzara, il no vax Mauro da Mantova è stato intubato e non risponde alle cure. Si era vantato di aver infettato un supermercato – L'AUDIO (Di venerdì 10 dicembre 2021) È uno dei personaggi più controversi e "folkloristici" della trasmissione "La Zanzara" (Radio24) da almeno 10 anni: Maurizio Buratti, noto come "Mauro da Mantova", dopo aver negato il covid con le sue strampalate teorie negazioniste e complottistiche, è ora ricoverato in terapia subintensiva in gravissime condizioni nell'ospedale di Borgo Trento (Verona) e da due giorni non risponde alle cure. Buratti, ex carrozziere di Curtatone (Mantova), è stato convinto a ricoverarsi proprio dal conduttore Giuseppe Cruciani, dopo un suo intervento delirante nella trasmissione lo scorso 30 novembre, quando il Mantovano si era vantato di aver fatto "l'untore" in un ipermercato Carrefour, andando in ...

