La zanzara | il drammatico annuncio in diretta | «E’ in terapia intensiva | non risponde alle cure»

Leggi su howtodofor

(Di sabato 11 dicembre 2021) VERONA - FOTO A FINE ARTICOLO. Prima il "blitz da untore", come lo aveva definito lui stesso, al supermercato con 38 di febbre e la mascherina abbassata, poi il ricovero in ospedale ina Verona e intubato a causa di una polmonite bilaterale dovuta al Covid. È la parabola del carrozziere Maurizio Buratti, un convinto no vax di Curtatone meglio conosciuto come Mauro da Mantova dagli ascoltatori del programma radiofonico di Radio24 La, dove interveniva molto spesso inper lanciare le sue provocazioni, non ultime quelle contro il vaccino per il Covid. InL'uomo, come ha raccontato anche il conduttore de LaGiuseppe Cruciani in, è stato ricoverato in...