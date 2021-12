La storia dello zampognaro 90enne che ancora gira Basilicata e Puglia per suonare la novena (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - Quando ha cominciato a suonare quello strumento per i vicoli di Lagonegro, nel Potentino, aveva poco più di dodici anni. Nessuna conoscenza della musica, ma solo una buona manualità e soprattutto un ottimo orecchio. Doti di cui subito si accorse un artigiano del paese, e fu proprio questi che gli preparò e regalò la prima zampogna, la stessa che ancora oggi, a quasi novant'anni, Agostino Carlomagno usa per portare di abitazione in abitazione, ma soprattutto nelle scuole e nelle case di riposo, la tradizionale novena di Natale. Ogni mattina esce di buon'ora dalla sua abitazione e comincia il giro per Matera. Agostino lo ha fermato solo il Covid, l'inverno scorso, e le feste 2020 le ha dovute trascorrrere senza portare in strada le sue melodie. Uno stop inaspettato ma breve, perché lui e la sua zampogna sono tornati quest'anno a ... Leggi su agi (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - Quando ha cominciato aquello strumento per i vicoli di Lagonegro, nel Potentino, aveva poco più di dodici anni. Nessuna conoscenza della musica, ma solo una buona manualità e soprattutto un ottimo orecchio. Doti di cui subito si accorse un artigiano del paese, e fu proprio questi che gli preparò e regalò la prima zampogna, la stessa cheoggi, a quasi novant'anni, Agostino Carlomagno usa per portare di abitazione in abitazione, ma soprattutto nelle scuole e nelle case di riposo, la tradizionaledi Natale. Ogni mattina esce di buon'ora dalla sua abitazione e comincia il giro per Matera. Agostino lo ha fermato solo il Covid, l'inverno scorso, e le feste 2020 le ha dovute trascorrrere senza portare in strada le sue melodie. Uno stop inaspettato ma breve, perché lui e la sua zampogna sono tornati quest'anno a ...

Advertising

EnricoTurcato : Mi scuso con i tanti fan del tecnico bresciano, ma per dovere di cronaca va anche precisato che i record sono 2: Ro… - tisaninaaa : RT @luvHermes: #TheFerragnezLaSerie #theFerragnez Io morta ?? Chiara: “Vediamo di spoilerare anche questa” (riferendosi alla sigla dello sho… - Carmela_oltre : RT @Agenzia_Italia: La storia dello zampognaro 90enne che ancora gira Basilicata e Puglia per suonare la novena - sulsitodisimone : La storia dello zampognaro 90enne che ancora gira Basilicata e Puglia per suonare la novena - giorgio_bianca : RT @Agenzia_Italia: La storia dello zampognaro 90enne che ancora gira Basilicata e Puglia per suonare la novena -