La splendida mostra su Andy Warhol al Brooklyn Museum (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ogni anno, da oltre trenta anni, decine di mostre in ogni parte del pianeta portano nel titolo il suo nome. Sono per lo più esposizioni "furbe" – Andy Warhol è un nome che "tira", uno tra i più celebri del XX secolo – ma in realtà sono per lo più inutili e ripetitive. Al Brooklyn Museum di New York ora però ne è arrivata una che complica la nostra visione del maestro pop: supera il luogo comune di Warhol pittore di lattine di zuppa o ritratti di Marilyn Monroe e rivela la forte influenza del cattolicesimo bizantino (che è altra cosa dall'Ortodosso) nel quale è cresciuto. Un indizio del resto c'era già, ben noto e da tempo. L'opera più pagata di Warhol (105 milioni di dollari a un' asta tenuta da Sotheby's nel 2013) non è uno dei ritratti di una delle celebrities che ...

