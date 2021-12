La Soel Benevento torna in campo: trasferta a Cercola per le sannite (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Soel Benevento torna finalmente in campo a 41 giorni di distanza dall’ultima sfida. E’ infatti dal 31 ottobre, giorno del derby casalingo con Ariano Irpino, che le ragazze di Giulio Musco non disputano una partita ufficiale. Un arco temporale ampio nel quale sono state ben sei le sfide rinviate, circostanza che obbligherà le sannite a un vero tour de force nelle prossime settimane e dunque a un calendario farcito da turni infrasettimanali per recuperare i confronti con Catanzaro, Salerno, Partenope Napoli, Potenza, Stabia e Battipagliese. Un sacrificio supplementare per l’intero gruppo, dopo un periodo caratterizzato dalle diverse positività al Covid e dagli addii di Stefania Carcaterra e Ilaria Capparucci. In ogni caso la trasferta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Lafinalmente ina 41 giorni di distanza dall’ultima sfida. E’ infatti dal 31 ottobre, giorno del derby casalingo con Ariano Irpino, che le ragazze di Giulio Musco non disputano una partita ufficiale. Un arco temporale ampio nel quale sono state ben sei le sfide rinviate, circostanza che obbligherà lea un vero tour de force nelle prossime settimane e dunque a un calendario farcito da turni infrasettimanali per recuperare i confronti con Catanzaro, Salerno, Partenope Napoli, Potenza, Stabia e Battipagliese. Un sacrificio supplementare per l’intero gruppo, dopo un periodo caratterizzato dalle diverse positività al Covid e dagli addii di Stefania Carcaterra e Ilaria Capparucci. In ogni caso la trasferta ...

