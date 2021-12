La Serie A come non l’avete mai vista: I pronostici di Mr. BrokerBet – VIDEO (Di venerdì 10 dicembre 2021) ? Per tutti i follower di Calcio News 24 ecco un regalo anticipato, il nostro nuovo format VIDEO sulla Serie A: I pronostici di Mr. BrokerBet La redazione di Calcio News 24 non si ferma mai e si lancia in un nuovo progetto VIDEO sulla Serie A: I pronostici di Mr. BrokerBet. Ogni settimana ci troverete sul nostro canale Youtube per le anticipazioni sulla giornata del massimo campionato. A fare da Cicerone il Direttore Sandro Dall’Agnol, accompagnato nel viaggio dal protagonista indiscusso, uno tra gli esperti più emergenti e competenti in materia di pronostici. Mr. BrokerBet vi darà le sue dritte in un format fresco e accattivante, impreziosito da foto, grafiche, notizie dai nostri siti e gustosi VIDEO ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) ? Per tutti i follower di Calcio News 24 ecco un regalo anticipato, il nostro nuovo formatsullaA: Idi Mr.La redazione di Calcio News 24 non si ferma mai e si lancia in un nuovo progettosullaA: Idi Mr.. Ogni settimana ci troverete sul nostro canale Youtube per le anticipazioni sulla giornata del massimo campionato. A fare da Cicerone il Direttore Sandro Dall’Agnol, accompagnato nel viaggio dal protagonista indiscusso, uno tra gli esperti più emergenti e competenti in materia di. Mr.vi darà le sue dritte in un format fresco e accattivante, impreziosito da foto, grafiche, notizie dai nostri siti e gustosi...

Advertising

EnricoTurcato : La Champions 21/22 di Zlatan Ibrahimovic Presenze 4 Minuti 160 Gol 0 Assist 0 Tiri 3 Occasioni create 0 Gli anni… - Gatto83624036 : @MilanAvanti @MaldiniLos @RudyGaletti poi va visto in Serie A e nel Milan però non gli spalerei merda addosso dato… - baneatlas : I cisallohet dall'alto del loro privilegio smettono di dire alle persone queer che sono fissate con le coppie nelle… - andrea_yknw : una serie di eventi come una successione di fotogrammi, una pellicola cinematografica avvolta con violenza - VGfvip : @Andreamarra1983 @fvnzioniamo Sono pienamente d’accordo Purtroppo viviamo in un paese arretrato dove ancora oggi e… -