La ruota del tempo, la recensione del sesto episodio: dalla Torre Bianca all’Occhio del Mondo (Di venerdì 10 dicembre 2021) La recensione del sesto episodio de La ruota del tempo, la serie creata da Rafe Judkins ed ispirata alla saga di Robert Jordan. Anche questa settimana, apriamo la nostra recensione del sesto episodio de La ruota del tempo sottolineando come questa serie si faccia più interessante ogni qual volta ci permette di approfondire il complesso Mondo delle Aes Sedai, le magiche donne create dalla penna di Robert Jordan. Messo da parte l'incubo dell'ascesa del Tenebroso - che è ovviamente sempre presente, e sarà riportato in primo piano dal finale dell'episodio - sono gli intrighi politici e le relazioni che legano queste potentissime maghe a trasportarci ancora una volta in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladelde Ladel, la serie creata da Rafe Judkins ed ispirata alla saga di Robert Jordan. Anche questa settimana, apriamo la nostradelde Ladelsottolineando come questa serie si faccia più interessante ogni qual volta ci permette di approfondire il complessodelle Aes Sedai, le magiche donne createpenna di Robert Jordan. Messo da parte l'incubo dell'ascesa del Tenebroso - che è ovviamente sempre presente, e sarà riportato in primo piano dal finale dell'- sono gli intrighi politici e le relazioni che legano queste potentissime maghe a trasportarci ancora una volta in ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? La ruota del tempo, la recensione del sesto episodio: dalla Torre Bianca all’Occhio del Mondo… - Al_Bergonzi : RT @masterx_iulm: Egitto: la difficile convivenza tra musulmani e copti, la più vasta comunità cristiana del Medio Oriente. Cosa ruota atto… - bolla_bo : RT @flanderouse: Anche una ruota per quanto panoramica, alla fine del giro, ti riporta con i piedi a terra. - Ary1797 : RT @flanderouse: Anche una ruota per quanto panoramica, alla fine del giro, ti riporta con i piedi a terra. - nonsidiceamemi : RT @flanderouse: Anche una ruota per quanto panoramica, alla fine del giro, ti riporta con i piedi a terra. -