La Roma, col brivido finale, batte il Cska e scavalca il Bodo Glimt: qualificazione diretta agli ottavi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – Ultima partita del girone di Conference League per la Roma di Mourinho, impegnata sul gelido campo del Cska Sofia con una formazione rimaneggiata e che vede presente un po’ a sorpresa il desaparecido Mayoral. In classifica i giallorossi inseguono il Bodo Glimt a un punto di distanza, e per passare direttamente agli ottavi di finale necessitano di una vittoria e una contemporanea non vittoria dei norvegesi in casa dello Zorya. Due reti e zero pericoli È subito la Roma a prendere in mano le redini del gioco e a passare in vantaggio al quarto d’ora: Mayoral al limite allarga per Karsdorp, l’olandese crossa basso a centro area e Abraham, da due passi, mette in rete a porta sguarnita. Ancora Roma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021)– Ultima partita del girone di Conference League per ladi Mourinho, impegnata sul gelido campo delSofia con una formazione rimaneggiata e che vede presente un po’ a sorpresa il desaparecido Mayoral. In classifica i giallorossi inseguono ila un punto di distanza, e per passarementedinecessitano di una vittoria e una contemporanea non vittoria dei norvegesi in casa dello Zorya. Due reti e zero pericoli È subito laa prendere in mano le redini del gioco e a passare in vantaggio al quarto d’ora: Mayoral al limite allarga per Karsdorp, l’olandese crossa basso a centro area e Abraham, da due passi, mette in rete a porta sguarnita. Ancora...

Advertising

mariadiallo0123 : @_brigno Cosa devono dire Napoli e Roma? È più semplice per loro? Oppure l'Atalanta che è appena scesa dalla Champi… - BrestAng1 : @taylorjoyismo1 Tra l’altro 2013-2015 penso sia stato il punto più basso della storia della serie A Roma (anti-juve… - ReteSport : ?? Col brivido finale ma missione compiuta ?? Doppietta per #Abraham A segno anche #Mayoral Le pagelle di… - illeaoiano : @ilmauro85 @arlottoak Data la sconfitta 6-1 col brodo secondo i miei calcoli Liverpool C - Roma finisce 15-1 - motionmeup : RT @PerpetuumAle: Un'incrinatura non toglie nulla alla bellezza; al contrario, spesso, la rende più autentica. Come certe cicatrici che col… -