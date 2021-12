La rabbia e non solo: i tre fattori che possono causare l'ictus immediato (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ictus (o stroke, in inglese) si verifica quando un’area del cervello non viene irrorata correttamente e di conseguenza subisce danni. Può essere causato da un'ostruzione completa o parziale di un vaso arterioso cerebrale (ictus... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’(o stroke, in inglese) si verifica quando un’area del cervello non viene irrorata correttamente e di conseguenza subisce danni. Può essere causato da un'ostruzione completa o parziale di un vaso arterioso cerebrale (...

Advertising

poopeyxsg : RT @chococherry_13: @anikeatable Ogni volta che leggo anche solo una testata del genere mi viene da piangere e mi sale una rabbia così fort… - emilio19001 : RT @neghittoso: @KateFont73 @AlanPanassiti Non sanno manco che sia il gruppo di controllo. Ci sono #novax che credono che “i poteri forti”… - tiber_h : RT @RosellaLara19: Il mio ex marito ha fatto vaccinare i genitori, ognuno fa le proprie scelte ma possibile che non si renda conto di quant… - PaolaSimonin : RT @RosellaLara19: Il mio ex marito ha fatto vaccinare i genitori, ognuno fa le proprie scelte ma possibile che non si renda conto di quant… - neghittoso : @KateFont73 @AlanPanassiti Non sanno manco che sia il gruppo di controllo. Ci sono #novax che credono che “i poteri… -