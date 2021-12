La Procura di Verona chiede l'archiviazione per Morisi (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Procura di Verona ha chiesto l’archiviazione per Luca Morisi, l’ex guru social della Lega coinvolto nell’inchiesta per cessione e detenzione di stupefacenti nata dopo la notte trascorsa nella sua abitazione con due ragazzi contattati tramite un sito di incontri. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il pm ha depositato la richiesta al Gip. L’annuncio della probabile richiesta di archiviazione era stato dato pochi giorni fa, alla fine di novembre. Gli inquirenti avrebbero accertato che il flacone di ‘droga dello stupro’ sarebbe stato portato da uno dei due ragazzi, e non Procurato da Morisi. Immediata la reazione del leader della Lega Matteo Salvini. “Proprio poco fa è stata depositata la richiesta di archiviazione nei confronti di Luca ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladiha chiesto l’per Luca, l’ex guru social della Lega coinvolto nell’inchiesta per cessione e detenzione di stupefacenti nata dopo la notte trascorsa nella sua abitazione con due ragazzi contattati tramite un sito di incontri. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il pm ha depositato la richiesta al Gip. L’annuncio della probabile richiesta diera stato dato pochi giorni fa, alla fine di novembre. Gli inquirenti avrebbero accertato che il flacone di ‘droga dello stupro’ sarebbe stato portato da uno dei due ragazzi, e nonto da. Immediata la reazione del leader della Lega Matteo Salvini. “Proprio poco fa è stata depositata la richiesta dinei confronti di Luca ...

