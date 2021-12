La potente supplica alla Madonna di Loreto da recitare oggi 10 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) In occasione della festa liturgica della Madonna di Loreto, poniamoci in preghiera, certi che Lei accoglierà tutte le nostre preghiere sotto il suo manto per portarle a suo Figlio. La supplica alla Vergine lauretana da recitare oggi, 10 dicembre. Un momento in cui si fa memoria anche del perché la Santa Casa sia arrivata proprio L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 10 dicembre 2021) In occasione della festa liturgica delladi, poniamoci in preghiera, certi che Lei accoglierà tutte le nostre preghiere sotto il suo manto per portarle a suo Figlio. LaVergine lauretana da, 10. Un momento in cui si fa memoria anche del perché la Santa Casa sia arrivata proprio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ViteAnto : RT @CiaoKarol: E' la festa della Madonna di Loreto. Recita oggi, 10 dicembre 2021, la potente supplica per 'salvare l'Italia' https://t.c… - CiaoKarol : E' la festa della Madonna di Loreto. Recita oggi, 10 dicembre 2021, la potente supplica per 'salvare l'Italia' - ematr_86 : RT @CiaoKarol: E’ la festa della Madonna di Loreto. Recita oggi, 10 dicembre 2021, la potente supplica per ‘salvare l’Italia’: E’ la festa… - CiaoKarol : E’ la festa della Madonna di Loreto. Recita oggi, 10 dicembre 2021, la potente supplica per ‘salvare l’Italia’: E’… - CiaoKarol : La potente supplica di Padre Pio, per avere sostegno nella prova. Recitala oggi, 9 dicembre 2021 ? -