(Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Come ha ricordato il presidente Mattarella, occorre ribadire il “carattere universale, inalienabile, indivisibile e interdipendente dei diritti umani, perché il loro godimento da parte di tutti è una condizione imprescindibile per uno sviluppo autenticamente sostenibile”. Ma più di settanta anni dopo la pubblicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, essa rappresenta ancora un’utopia più che una realtà. Ne esistono violazioni in ogni parte del mondo. Donne e bambini in particolare, soffrono e sono colpiti da violenze, malattie, fame; la stampa non è libera in molti stati e chi dissente viene messo a tacere; rifugiati, richiedenti asilo e migranti sono abbandonati a loro stessi o esclusi dalla vita dei Paesi che li ospitano; le minoranze vengono discriminate. È del tutto evidente come le violazioni dei diritti ...

HuffPostItalia : La pandemia silenziosa che occulta il diritto all'esistenza - vannaio : Oggi si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Esiste una pandemia silenziosa che occulta il diritto all’e… - lisastruggletwt : la pandemia silenziosa e letale rappresentata da quelli che guardano tiktok a tutto volume in luoghi pubblici - carloerik3 : RT @AE_Italia: L’ONU chiede una significativa riduzione degli antibiotici sugli animali per fermare una “pandemia silenziosa”. Il loro us… - aldoceccarelli : RT @nomfup: Un sostegno all’aiuto psicologico dopo il colpo di vanga del Covid. Una pandemia dell’anima, silenziosa, feroce, spietata. Graz… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia silenziosa

Il Fatto Quotidiano

Quale futuro si prospetta ora per Cuba? 15 - N: UNA PROTESTA? Il 15 novembre si sarebbe ...mancanza di riforme sociali ed economiche e a seguito della crisi sanitaria generata dalla,...Lo scorso anno, in maniera imprevista e in piena, il ministero dell'Istruzione ha istituito una nuova disciplina: educazione civica . Ha ... luna, in ciel? Dimmi, che fai,luna?" e ...È la conclusione di un sondaggio commissionato all'istituto di ricerca Sotomo dalla Catena della Solidarietà, in occasione dei 75 anni di attività dell'organizzazione. E' il 38% degli interpellati a s ...PORTO VIRO (E.Gar.) Per ventun'anni filati ha rappresentato, prima come Galà delle donne e poi come Galà delle pari opportunità, la vetrina dei personaggi che portano lustro o la cui ...