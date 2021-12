La nuova crociera ibrida elettrica-GNL arriverà nel 2023 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una nuova lussuosa nave da crociera è pronta a salpare nel 2023. Un sistema ibrido le consentirà di accedere in alcuni porti con zero emissioni, grazie alla sue elettrificazione. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)Il 2023 segnerà l’arrivo della Silver Nova, targata Silversea Cruises, una lussuosa nave ibrida da crociera. La nave sarà alimentata a GNL (Gas Naturale Liquefatto). La novità però è quella che la crociera, potrà utilizzare in alcuni porti la sua alimentazione a batterie. Il progetto della nuova nave è già alle fasi avanzate. La costruzione della nave è stata messa nelle mani dell’azienda tedesca Meyer Werft. Così, la nuova nave ibrida potrà azionare nei porti la sua alimentazione ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Unalussuosa nave daè pronta a salpare nel. Un sistema ibrido le consentirà di accedere in alcuni porti con zero emissioni, grazie alla sue elettrificazione. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)Ilsegnerà l’arrivo della Silver Nova, targata Silversea Cruises, una lussuosa naveda. La nave sarà alimentata a GNL (Gas Naturale Liquefatto). La novità però è quella che la, potrà utilizzare in alcuni porti la sua alimentazione a batterie. Il progetto dellanave è già alle fasi avanzate. La costruzione della nave è stata messa nelle mani dell’azienda tedesca Meyer Werft. Così, lanavepotrà azionare nei porti la sua alimentazione ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova crociera Celine: la Primavera Estate 2022 sfila in Costa Azzurra Per la sua nuova collezione Baie Des Anges il direttore creativo ha diretto un corto di 12 minuti ... Appare in video una grande nave da crociera targata Celine, e in un susseguirsi di scene, i diversi ...

MSC Seashore, regina di Miami Concluso l'evento, MSC Seashore " la nave più nuova e più innovativa che sarà schierata da PortMiami nella prossima stagione " ha iniziato la sua crociera inaugurale di 7 notti dando avvio alla ...

Sophia Loren inaugura a Dubai la nuova nave da crociera MSC Virtuosa Vanity Fair Italia Via ai lavori per la prima nave ibrida di Silversea Papenburg - Nel cantiere Meyer Werft di Papenburg è stata tagliata la prima lamiera di "Silver Nova", prima nave da crociera ibrida della storia ordinata da Silversea Cruises, marchio di lusso del gru ...

Porti, inaugurato a Trapani il Terminal crociere e passeggeri TRAPANI (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato il Terminal crociere e passeggeri del porto di Trapani, altra struttura ricettiva dopo il Trapani Fast Ferry Terminal, realizzato in otto mesi nel 2019. Il va ...

