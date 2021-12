La nuova collezione di Dior è un omaggio a Jack Kerouac (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Nel corso della mia carriera ho avuto modo di lavorare sia con artisti, sia con musicisti,» racconta a GQ Kim Jones, il direttore artistico di Dior uomo, mentre gesticola di continuo verso due grandi lavagne su cui sono incollate le fotografie di ciascuno dei 49 look della sua nuova collezione. «Così ho pensato che sarebbe stato interessante prendere ispirazione dalla letteratura in questa stagione». Il nostro incontro avviene in un oscuro seminterrato di Holborn, un quartiere storico di Londra, e mancano solo due giorni alla sfilata AI/22 uomo di Dior, la prima che Jones ha allestito nella sua città natale dopo il periodo di due anni e mezzo come direttore creativo di Alfred Dunhill una decina di anni fa. Il designer, pioniere del lusso street, si è preso una pausa da un impegnativo programma di prove con i modelli ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Nel corso della mia carriera ho avuto modo di lavorare sia con artisti, sia con musicisti,» racconta a GQ Kim Jones, il direttore artistico diuomo, mentre gesticola di continuo verso due grandi lavagne su cui sono incollate le fotografie di ciascuno dei 49 look della sua. «Così ho pensato che sarebbe stato interessante prendere ispirazione dalla letteratura in questa stagione». Il nostro incontro avviene in un oscuro seminterrato di Holborn, un quartiere storico di Londra, e mancano solo due giorni alla sfilata AI/22 uomo di, la prima che Jones ha allestito nella sua città natale dopo il periodo di due anni e mezzo come direttore creativo di Alfred Dunhill una decina di anni fa. Il designer, pioniere del lusso street, si è preso una pausa da un impegnativo programma di prove con i modelli ...

Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Svelato il logo della nuova collezione Nike firmata CR7: Nuova collezione Nike in arrivo, firma… - CalcioFinanza : Svelato il logo della nuova collezione Nike firmata Cristiano Ronaldo, in uscita nel 2022 - zarait : ZARA ATELIER Collezione in edizione limitata fotografata da Paolo Roversi Una nuova firma della casa unita dalla n… - BEAUTYDEAit : Brosway, le più belle idee regalo e i bijoux da sfoggiare a Natale! Ecco le più belle idee regalo per Natale di Bro… - NanaJust4laughs : Ma la nuova collezione Natale di Intimissimi??? ?????? -