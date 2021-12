La multinazionale che ha licenziato tre dipendenti italiani in videochiamata

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 10 dicembre 2021) È arrivata anche in Italia la modalità di licenziamento inusata recentemente negli Stati Uniti per 900 lavoratori della società di mutui Better.com che ha fatto molto discutere. Su Teams, piattaforma diventata diffusissima con l’avvento dello smart working, tre lavoratori della Yazaki Italia, societàche produce e commercializza cablaggi e sistemi di distribuzione elettrica per autoveicoli, si sono sentiti dire questo messaggio: “Lei è licenziata con effetto immediato, da domani la sua mansione sarà svolta in Portogallo e dunque a lei è interdetto l’accesso a ogni nostro stabilimento”. Una doccia gelata a ridosso di Natale. Yazaki ha 91nella sede di Grugliasco, vicino Torino, e vanta il gruppo Stellantis tra i maggiori clienti. Due dei trelicenziati sono torinesi, ...