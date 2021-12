La madre di Giulio Regeni: «Siamo felici per Zaki. Ma perché non è stato possibile salvare Giulio?» (Di sabato 11 dicembre 2021) Paola Deffendi è la madre di Giulio Regeni. Dal 2016 insieme al marito Claudio è sempre stata in prima fila nella campagna per chiedere la verità su quello che è successo a suo figlio. La storia di Regeni è stata spesso accostata a quella di Patrick Zaki, lo studente di Bologna che è stato scarcerato dopo una detenzione durata 668 giorni. Ora, dopo la liberazione di Zaki, Paola Deffendi è tornata a parlare in pubblico, complimentandosi per questo risultato ma chiedendo, ancora una volta, giustizia per suo figlio: «Siamo immensamente felici che Patrick Zaki sia stato liberato. Purtroppo devo dire liberato ma non assolto. Vorremmo chiedere a tutti coloro che si vantano della liberazione ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) Paola Deffendi è ladi. Dal 2016 insieme al marito Claudio è sempre stata in prima fila nella campagna per chiedere la verità su quello che è successo a suo figlio. La storia diè stata spesso accostata a quella di Patrick, lo studente di Bologna che èscarcerato dopo una detenzione durata 668 giorni. Ora, dopo la liberazione di, Paola Deffendi è tornata a parlare in pubblico, complimentandosi per questo risultato ma chiedendo, ancora una volta, giustizia per suo figlio: «immensamenteche Patricksialiberato. Purtroppo devo dire liberato ma non assolto. Vorremmo chiedere a tutti coloro che si vantano della liberazione ...

