La Macchina di Anticitera | come è venuta alla luce e a cosa serve

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Si tratta di un congegno meccanico scoperto nel maggio del 1902, vicino all’isola di Cerigotto (), tra il Peloponneso e Creta. Composto da 82 parti in rame, all’inizio non fu facile capirefosse. Le parti dei resti, infatti, erano corrose e danneggiate, quindi fu necessario un lavoro certosino di restauro per ricostruire l’intera struttura. Si arrivò prestoconclusione che si trattava di un complesso congegno, che permetteva di riprodurre il moto dei pianeti attorno al sole, oltre che le fasi lunari. Ladi– curiosauro.itL’ingegneria Il meccanismo è così articolato che si ipotizzò fosse stato costruito in tempi molto vicini ai nostri. Tutte le analisi, però, confermarono ben presto che gli ingegneri avevano costruito la...