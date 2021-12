La lite tra Morgan e il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ecco cosa è successo dietro le quinte (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il brutto momento televisivo tra Morgan e Selvaggia Lucarelli che abbiamo visto a Ballando con le Stelle ha avuto un seguito anche dietro le quinte. Torniamo indietro nel tempo di qualche puntata, alla discussione in diretta del sabato sera tra la Lucarelli e Morgan. E’ stato detto di tutto, il cantante ha anche provato a farle del scuse scomodando Bach ma quando a Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha chiesto alla sua ospite perché non l’avesse perdonato Selvaggia ha deciso di dire tutto. “Io sono capace di perdonare perché il perdono regala molto ma le cose serie sono successe dietro le quinte e io su certe cose non transigo. Lui quel giorno ha esagerato nei toni… ma l’hai mai visto fare a un uomo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il brutto momento televisivo trache abbiamo visto a Ballando con le Stelle ha avuto un seguito anchele. Torniamo innel tempo di qualche puntata, alla discussione in diretta del sabato sera tra la. E’ stato detto di tutto, il cantante ha anche provato a farle del scuse scomodando Bach ma quando a Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha chiesto alla sua ospite perché non l’avesse perdonatoha deciso di dire tutto. “Io sono capace di perdonare perché il perdono regala molto ma le cose serie sono successelee io su certe cose non transigo. Lui quel giorno ha esagerato nei toni… ma l’hai mai visto fare a un uomo ...

Advertising

mattino5 : 'Hai più plastica che personalità' Scoppia la lite tra Sophie e Soleil al #GFVIP #Mattino5 - Mov5Stelle : Rispetto a indiscrezioni che sono state diffuse, si precisa che non c’è stata nessuna lite tra i vertici del Movime… - Marti__80 : RT @fedesaetta: è il 2069. apri twitter. c'è una polemica su tommaso z0rzi perché nel 1998 ha litigato con un amico all'asilo. c'è un threa… - miinyooongi_ : oggi c'è stata una lite tra me e una mia amica. io presa dall'abitazione ho fatto e detto cose che non avrei mai pe… - klemkl : RT @carlhoff: Della distruzione delle famiglie. Svolgimento (da un amico). Grande cena di Natale organizzata a casa di uno dei cugini per… -