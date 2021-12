La guida autonoma di Tesla alla prova di New York City: semaforo rosso (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un video mostra una Tesla Model S Plaid con la versione beta dell'autopilot "Full Self Driving" alle prese con il traffico di Manhattan, un ambiente che dimostra quanto la guida autonoma di Tesla sia in realtà ancora molto indietro.... Leggi su dday (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un video mostra unaModel S Plaid con la versione beta dell'autopilot "Full Self Driving" alle prese con il traffico di Manhattan, un ambiente che dimostra quanto ladisia in realtà ancora molto indietro....

Abdalla13678056 : RT @ClubAlfaIt: #AlfaRomeo: primo brand Stellantis con guida autonoma di Livello 3? #GuidaAutonoma - Helios : @Alessandro9416 @tubilando12 @Corriere Fosse per me dovremmo aumentare di brutto il traffico su rotaia. Sono mezzi… - caprino_m : #Smart road non servono solo alla futura guida autonoma e alla sicurezza, ma anche a tanto altro. Ecco perché la… - Autoprove : ??#MercedesBenz: la guida autonoma di tipo 3 in #Germania - Know4Innovation : RT @guidaautonoma: #Mercedes, la #guidaautonoma di livello 3 è davvero realtà -