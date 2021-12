La guerra del millennio si fa con le monete digitali. In gioco la democrazia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Bitcoin, euro digitale, Tether, yuan digitale, Diem, dollaro digitale. E più in generale: criptovalute, Cbdc, stablecoins. Il 2021 è l’anno che sarà ricordato come l’inizio di una vera e propria guerra fra monete digitali che sarà destinata a durare a lungo. Una lotta dura, che da un lato vede le nuove valute private, attuali e future, assaltare quelle tradizionali pubbliche (dollaro, euro, yuan) e quelle tradizionali pubbliche darsi battaglia per colonizzare il nuovo mondo digitale e rubare spazio l’una alle altre. Occupare spazio, sottrarlo agli altri, come fosse un enorme cripto-risiko. La metafora bellica qui è tutt’altro che abusata. Le grandi piattaforme big tech, come Facebook o Amazon, che possono contare su miliardi di clienti, smaniano per cercare la strada migliore per lanciare una propria valuta, capace di andare oltre i ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Bitcoin, euro digitale, Tether, yuan digitale, Diem, dollaro digitale. E più in generale: criptovalute, Cbdc, stablecoins. Il 2021 è l’anno che sarà ricordato come l’inizio di una vera e propriafrache sarà destinata a durare a lungo. Una lotta dura, che da un lato vede le nuove valute private, attuali e future, assaltare quelle tradizionali pubbliche (dollaro, euro, yuan) e quelle tradizionali pubbliche darsi battaglia per colonizzare il nuovo mondo digitale e rubare spazio l’una alle altre. Occupare spazio, sottrarlo agli altri, come fosse un enorme cripto-risiko. La metafora bellica qui è tutt’altro che abusata. Le grandi piattaforme big tech, come Facebook o Amazon, che possono contare su miliardi di clienti, smaniano per cercare la strada migliore per lanciare una propria valuta, capace di andare oltre i ...

Advertising

fanpage : Secondo #ConorMcGregor l'obbligo vaccinale è 'un crimine di guerra' - EleonoraEvi : Ribadiamo la necessità delle dimissioni del Ministro #Cingolani che, invece di agevolare la transizione ecologica,… - NicolaPorro : ??Nei palazzi del potere è in atto una vera e propria guerra. Il retroscena di Luigi Bisignani ?? - HuffPostItalia : La guerra del millennio si fa con le monete digitali. In gioco la democrazia - zazoomblog : La guerra del millennio si fa con le monete digitali. In gioco la democrazia - #guerra #millennio #monete… -