LA GIOVANE PROMESSA DELL'URBAN LATIN ESTOY POCHO, TORNA CON "DILE", IL SUO NUOVO SINGOLO (Di venerdì 10 dicembre 2021) ESTOY POCHO, LA GIOVANISSIMA PROMESSA DELL'URBAN LATIN ITALIANO, CHIUDE IL 2021 CON "DILE", IL PERFETTO MIX TRA RITMO E SENTIMENTO La GIOVANE PROMESSA DELL'URBAN LATIN italiano ESTOY POCHO, dopo il debutto nel 2019 con "Senza Te" ed il successo di "Otra Noche" (2021), TORNA nei digital store con "DILE" (No Limit Group), il suo NUOVO SINGOLO. Ascolta su Spotify. Il brano, prodotto dall'estro creativo del celebre ed ormai fidato producer Dany De Santis, segue la scia emozionale delle precedenti release, avvolgendo l'ascoltatore in un abbraccio musicale in grado di coniugare leggerezza, sensualità e sentimento, ...

