La giacca di Fonzie venduta all' asta per oltre 75 mila dollari

Advertising

telodogratis : Happy Days, giacca Fonzie venduta a 75mila dollari - fisco24_info : Happy Days, giacca Fonzie venduta a 75mila dollari: E' stata offerta dall'attore Henry Winkler all'asta da Bonhams… - StraNotizie : Happy Days, giacca Fonzie venduta a 75mila dollari - italiaserait : Happy Days, giacca Fonzie venduta a 75mila dollari - ANSA_Lifestyle : Un paio di jeans Levi's, una maglietta bianca, un paio di stivali neri e naturalmente la sua giacca di pelle: la me… -

Ultime Notizie dalla rete : giacca Fonzie

Los Angeles, 10 dicembre 2021 - Ladiin Happy Days è stata venduta all'asta per 75.312 dollari. Ispirazione per migliaia di fans nel mondo, il giubotto di pelle color marrone scuro indossato da Arthur '' Fonzarelli ...Un'altraindossata daresterà comunque nella casa di Winkler. La giubbotto venduta fa parte di un outfit completo diche comprende anche due t - shirt di cotone bianco, un paio ...È stata venduta per 75.312 dollari all'asta da Bonhams a Los Angeles la giacca di pelle color marrone scuro indossata da Arthur 'Fonzie' Fonzarelli, una delle icone più cool del piccolo schermo, nella ...Il cimelio della famosa serie Happy Days è stato battuto dalla casa d'asta Bonhams a Los Angeles. A metterlo in vendita lo stesso attore Henry Winkler: "Avevo voglia di pulizie di primavera" ...