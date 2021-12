La Finlandia sceglie l’F-35 Così l’aereo americano ha battuto la concorrenza

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli F-35 volano in. Dopo le indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni, oggi il governo di Helsinki ha annunciato la scelta per il velivolo di quinta generazione prodotto da Lockheed Martin. Si tratta di ben 64 Joint Strike Fighter, per un valore di circa 8,3 miliardi di euro, il programma più rilevante nella storia del Paese scandinavo. L’esigenza operativa riguarda la sostituzione degli F/A-18 prodotti da Boeing, in previsione della quale l’Aeronautica finalndese ha avviato nel 2015 la gara HX. L’F-35 halasvedese (Saab, col Gripen), francese (Dassault, con il Rafale reduce da molte vittorie all’estero) e britannica (Bae Systems con l’Eurofighter), oltre a quella della stessa Boeing per il Super Hornet. “Confrontando le prestazioni militari, l’F-35 ha soddisfatto al meglio le nostre esigenze”, ha detto ...