La fine dei Blazers per come li conosciamo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Se c’è una cosa per cui Portland è famosa è la pioggia. Nella città più popolosa dell’Oregon piove in media per 156 giorni all’anno, quasi 50 in più rispetto alla media nazionale. Di converso, c’è il sole per soli 144 giorni all’anno, contro i 205 della media nazionale. La pioggia fa parte dell’identità cittadina quasi quanto le rose e la sua voglia di rimanere orgogliosamente “strana”. La casa dei Portland Trail Blazers non si chiama più “Rose Garden” ormai da diverso tempo, ma se c’è un luogo dove stanno accadendo cose strane e, soprattutto, dove sta piovendo a dirotto è all’interno della franchigia. Dopo un’estate decisamente complessa, specialmente per le richieste non ascoltate di Damian Lillard e la controversa assunzione di Chauncey Billups come capo-allenatore, la stagione 2021-22 dei Blazers ha avuto un inizio rapsodico, ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Se c’è una cosa per cui Portland è famosa è la pioggia. Nella città più popolosa dell’Oregon piove in media per 156 giorni all’anno, quasi 50 in più rispetto alla media nazionale. Di converso, c’è il sole per soli 144 giorni all’anno, contro i 205 della media nazionale. La pioggia fa parte dell’identità cittadina quasi quanto le rose e la sua voglia di rimanere orgogliosamente “strana”. La casa dei Portland Trailnon si chiama più “Rose Garden” ormai da diverso tempo, ma se c’è un luogo dove stanno accadendo cose strane e, soprattutto, dove sta piovendo a dirotto è all’interno della franchigia. Dopo un’estate decisamente complessa, specialmente per le richieste non ascoltate di Damian Lillard e la controversa assunzione di Chauncey Billupscapo-allenatore, la stagione 2021-22 deiha avuto un inizio rapsodico, ...

