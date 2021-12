La faccia tosta di Salvini e Meloni che chiedono le dimissioni di Lamorgese per colpa della moglie di un prefetto (Di venerdì 10 dicembre 2021) La vicenda è grave e paradossale: la moglie del prefetto Michele Di Bari, capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, è stata arrestata (ai domiciliari) in seguito a un indagine sul caporalato in quel di Manfredonia (in Puglia). Una storia che, adesso, sarà oggetto delle valutazioni dei magistrati con gli indagati – 11 persone in totale – che dovranno rispondere delle accuse mosse contro di loro. Una notizia che poi, a cascata, ha portato a un’altra conseguenza: le dimissioni del prefetto. Ma questo non basta ai garantisti di Lega e Fratelli d’Italia che, come la neve sul Curmayeur in autunno e in inverno, hanno immediatamente chiesto le dimissioni della Ministra Luciana Lamorgese. Michele Di Bari, la moglie ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) La vicenda è grave e paradossale: ladelMichele Di Bari, capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, è stata arrestata (ai domiciliari) in seguito a un indagine sul caporalato in quel di Manfredonia (in Puglia). Una storia che, adesso, sarà oggetto delle valutazioni dei magistrati con gli indagati – 11 persone in totale – che dovranno rispondere delle accuse mosse contro di loro. Una notizia che poi, a cascata, ha portato a un’altra conseguenza: ledel. Ma questo non basta ai garantisti di Lega e Fratelli d’Italia che, come la neve sul Curmayeur in autunno e in inverno, hanno immediatamente chiesto leMinistra Luciana. Michele Di Bari, la...

asdanteaskente : la faccia tosta the audacity ovviamente il mio capo non mi risponde perché ha da fare ma io già in para che mi stia… - ummiririnenti : RT @giusnico19511: @baffi_francesco che faccia tosta, lo definisce un italiano senza ancora avere la cittadinanza. SCIACALLO! - neXtquotidiano : RICHIESTE DI DIMISSIONI A TARGHE ALTERNE La faccia tosta di #Salvini e #Meloni che chiedono le dimissioni di… - 100Lazio : RT @CarovillanoR: Poi qualcuno c'ha pure la faccia tosta de rompe er cazzo se je dico che so' mitomani. Universi paralleli. Dimensioni tutt… - Josto51037271 : @gtringa64 @g_lascala E già Berlusconi è il passato … che faccia tosta! -