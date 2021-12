La Csi agli Europei 1992 | storia di una nazionale senza nazione

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche cessò di esistere il 25 dicembre 1991. e anche il calcio fu travolto dal cambiamento. Nei primi giorni di gennaiola Mosca del pallone era nel caos: c’erano due federazioni, due presidenti, due commissari tecnici e due proposte di campionato. Ma la partecipazione all’Europeo svedese non sembrava essere in pericolo. L’ex presidente della Federazione sovietica Vyacheslav Koloskov, ora in carica in quella russa, rassicurò: “Abbiamo già ricevuto l’invito ufficiale per il sorteggio del 16 gennaio a Göteborg. La nostra squadra sarà formata dalla selezione dei migliori giocatori dei club di tutta la Comunità degli Stati Indipendenti. In Svezia ci saremo”. Nel frattempo soltanto undici delle quindici repubbliche avevano sposato il progetto unitario: Lituania, Lettonia ed Estonia se n’erano già andate, così come ...