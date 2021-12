La Cremonese vola | 3 - 2 al Crotone Vince anche il Benevento

Advertising

zazoomblog : La Cremonese vola: 3 - 2 al Crotone. Stasera Ternana - Benevento - #Cremonese #vola: #Crotone. #Stasera - sportli26181512 : La Cremonese vola: 3-2 al Crotone. Stasera Ternana-Benevento: La Cremonese vola: 3-2 al Crotone. Stasera Ternana-Be… - RaiSport : #SerieB: il #Lecce vola in vetta, vincono #Benevento e #Cremonese La #Spal espugna #Crotone, #FrosinoneTernana 1-1… - Gazzetta_it : Gargiulo e Majer regalano un sabato da capolista al Lecce. Vola la Cremonese #serieB - sportli26181512 : Vola la Cremonese, la Spal passa a Crotone: Vola la Cremonese, la Spal passa a Crotone Nella sedicesima giornata il… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese vola

Fagioli e Strizzolo si divertono tra gol e assist, Zanimacchia cala il jolly e lain casa. Pecchia batte 3 - 2 il Crotone e balza a 29 punti, a - 3 dal Pisa (di scena domenica contro il Lecce). Seconda vittoria di fila dopo quella contro il Cosenza, terzo risultato ......SI COMINCIA! Si accende questo venerdi tutto riservato ai risultati della Serie B e prima sfida a farci compagnia solo tra pochi istanti per la 17giornata è senza dubbio quella trae ...Risultati Serie B, classifica: la diretta gol live score delle partite, anticipi della 17^ giornata di campionato, oggi 10 dicembre 2021.Cremonese-Crotone 3-2: Pecchia gongola con Fagioli, Strizzolo e Zanimacchia. Crisi nera per i calabresi - picenotime.it - IT ...