La cella di 7 metri, la tuta blucerchiata, le battute... Il mondo di Ferrero a San Vittore (Di venerdì 10 dicembre 2021) Basterebbe leggere la Gazzetta dello Sport per sapere che lui è amministratore del gruppo Ferrero, ma questo non significa automaticamente e non è sufficiente per affermare che lo sia stato anche di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Basterebbe leggere la Gazzetta dello Sport per sapere che lui è amministratore del gruppo, ma questo non significa automaticamente e non è sufficiente per affermare che lo sia stato anche di ...

Advertising

sportli26181512 : La cella di 7 metri, la tuta blucerchiata, le battute... Il mondo di Ferrero a San Vittore: La cella di 7 metri, la… - napolista : Gazzetta: Ferrero in carcere è diventato subito il beniamino di guardie e detenuti Non ha perso il buonumore, vest… - Jo42029798 : RT @arlottoak: Se avessi davanti i preparatori atletici e lo staff medico del Milan non so cosa potrei fare, l’unica cosa certa è che i pro… - LoJamesiano : RT @arlottoak: Se avessi davanti i preparatori atletici e lo staff medico del Milan non so cosa potrei fare, l’unica cosa certa è che i pro… - jmatanza7 : RT @arlottoak: Se avessi davanti i preparatori atletici e lo staff medico del Milan non so cosa potrei fare, l’unica cosa certa è che i pro… -