La Casa di Carta, lanciata una petizione per uno spin off su Alicia Sierra (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Casa di Carta, sul sito Change.org è comparsa una petizione per realizzare una serie spin off dedicata al personaggio della celebre serie Netflix. Dopo la conclusione della serie, i fan vorrebbero uno spin off dedicato al personaggio di Alicia Sierra. Il finale della serie Nteflix non ha soddisfatto a pieno i fan, i quali desiderano che la storia dei protagonisti possa continuare con diversi progetti spin off. La serie spagnola si è conclusa il 3 Dicembre 2021, ha rivelato agli spettatori la conclusione della rapina del secolo.

