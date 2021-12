La Calabria passa in zona gialla da lunedì 13, firmata l'ordinanza (Di venerdì 10 dicembre 2021) La firma del ministro della Salute. Il tasso di positività è al 4,92%, continuano ad aumentare i ricoveri in reparto e nelle terapie intensive Leggi su rainews (Di venerdì 10 dicembre 2021) La firma del ministro della Salute. Il tasso di positività è al 4,92%, continuano ad aumentare i ricoveri in reparto e nelle terapie intensive

Advertising

fanpage : Ora è ufficiale, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza: la Calabria passa in zona gialla… - MediasetTgcom24 : Covid, la Calabria passa in zona gialla: firmata l'ordinanza #calabria - repos911 : RT @petunianelsole: Speranza ha firmato l'ordinanza, la Calabria passa in zona gialla. - Menanni1 : RT @petunianelsole: Speranza ha firmato l'ordinanza, la Calabria passa in zona gialla. - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? La #Calabria passa in zona gialla da lunedì 13 dicembre. Gli ultimi dati dell’Iss hanno decretato il passaggio nella fa… -