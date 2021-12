La borsa di Tokyo chiude in calo, il Nikkei cede l'1% (Di venerdì 10 dicembre 2021) Chiusura in calo per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che ha ceduto l'1%, a 28.437 punti. 10 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Chiusura inper ladi, con ilche ha ceduto l'1%, a 28.437 punti. 10 dicembre 2021

