La bergamasca Beatrice Farina tra le venti finaliste di Miss Italia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Gorlago. “Quando ho saputo di essere stata selezionata per la finalissima mi sono messa ad urlare dalla gioia, non me lo aspettavo”. La 21enne di Gorlagoè tra leragazze che il prossimo 19 dicembre concorreranno per il titolo di2021. Sabato 11 dicembre partirà per Venezia, dove rimarrà fino al 20 sperando di tornare a casa con l’ambita fascia. Come sono andate le selezioni romane? Molto bene, visto il risultato. Eravamo in 200 ragazze: domenica 28 novembre hanno selezionato le concorrenti del sud e del centro, lunedì 29 quelle del nord. Io sono stata l’ultima dell’ultimo gruppo. Ero esausta, l’ansia mi aveva tolto tutte le energie. Eppure hai dato il meglio di te. Sì, perché le selezioni quest’anno sono differenti. Nelle edizioni passate uscivi in costume e tacchi, i ...