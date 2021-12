La befana vien di notte 2 presto al cinema | il trailer del film con la Bellucci

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 10 dicembre 2021) A Natale in arrivo Ladi2, il nuovocon Monicae Fabio De Luigi: trama e anticipazione Ladi2 (Fonte: Instagram)Nel pieno delle festività natalizie aldebutterà il nuovoLadi2- Le origini. Si tratta del prequel delche ha visto come protagonisti la bravissima Paola Cortellesi e Stefano Fresi. Diretto da Paola Randi e sceneggiata da Nicola Guaglianone e Menotti, la pellicola esordirà nelle sale il 30 dicembre. Nel cast saranno presenti attori famosissimi come Monica, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia ...