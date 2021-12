La Befana vien di notte 2 - Le Origini, il trailer del film: c'è anche Monica Bellucci (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lucky Red e Rai Cinema presentano il trailer di La Befana vien di notte 2 - Le Origini,, con Monica Bellucci, Zoe Massetti e Fabio De Luigi. La Befana sta tornando, e questa volta c'è anche Monica Bellucci! Guardiamo insieme il trailer di La Befana vien di notte 2 - Le Origini, in arrivo il 30 dicembre al cinema. Dopo il successo del primo film, La Befana vien di notte, con protagonista Paola Cortellesi, ecco che Lucky Red e Rai Cinema ci riprovano, e assieme a 01 Distribution infilano nella calza degli spettatori una nuova pellicola dedicata alla ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lucky Red e Rai Cinema presentano ildi Ladi2 - Le,, con, Zoe Massetti e Fabio De Luigi. Lasta tornando, e questa volta c'è! Guardiamo insieme ildi Ladi2 - Le, in arrivo il 30 dicembre al cinema. Dopo il successo del primo, Ladi, con protagonista Paola Cortellesi, ecco che Lucky Red e Rai Cinema ci riprovano, e assieme a 01 Distribution infilano nella calza degli spettatori una nuova pellicola dedicata alla ...

