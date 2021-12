Kiernan Shipka anticipa che l’arrivo di Sabrina in “Riverdale” potrebbe portare a storie future

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Netflix ha messo un punto a Le terrificanti avventure di, dichiarando che non avrebbe proseguito oltre la quarta stagione, e così è stato. Tuttavia non ha mai bandito il personaggio diSpellman dai crossover, motivo per cui– che la interpreta – è apparsa in. In principio, il creatore Roberto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tuttavia non ha mai bandito il personaggio di Sabrina Spellman dai crossover, motivo per cui- che la interpreta - è apparsa in Riverdale . In principio, il creatore Roberto Aguirre - ...... ovunque siano finiti, e la famiglia e gli amici di Sabrina a casa, non c'era modo che lei non ne uscisse viva - ha risposto- Penso che abbia molto senso che sia tornata indietro. Le ...Dopo l'episodio crossover, Kiernan Shipka spera di ritornare in Riverdale come Sabrina e avere più scene con Archie ...I fan di Riverdale hanno apprezzato molto il crossover con Sabrina avvenuto nel corso dell'episodio 4 intitolato 'L'ora delle streghe' ...