Kekko dei Modà fa una commovente sorpresa al cugino Davide Silvestri (VIDEO)

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ilmessaggio dideiQuesta sera al Grande Fratello Vip 6 è arrivata unadavvero dolce e. A farla è statodeidel concorrente del reality.è stato chiamato in Mistery Room e lì è apparso il. In realtà L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Luca190499 : RT @contechristino: Davide Silvestri e Kekko Silvestre dei Modà cugini con una vocale diversa nel cognome perché il tizio dell'anagrafe ha… - Lodamarco1 : RT @fanpage: Davide Silvestri riceve una bellissima sorpresa da parte dell’amato cugino Kekko, il frontman dei Modà, che con un video prova… - Eugenia_Caruso : RT @contechristino: Davide Silvestri e Kekko Silvestre dei Modà cugini con una vocale diversa nel cognome perché il tizio dell'anagrafe ha… - AnnaMule92 : RT @contechristino: Davide Silvestri e Kekko Silvestre dei Modà cugini con una vocale diversa nel cognome perché il tizio dell'anagrafe ha… - smiletiziano1 : RT @contechristino: Davide Silvestri e Kekko Silvestre dei Modà cugini con una vocale diversa nel cognome perché il tizio dell'anagrafe ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Kekko dei

Quali saranno le reazioniconcorrenti alla notizia? Un'importante sorpresa per Davide Silvestri: il cuginoModà gli ha inviato un lungo videomessaggio.Si tratta proprio di quelcelebre cantanteModà, che questa sera ha deciso di scrivere a Davide parole di grande affetto e di incoraggiamento per questo lungo percorso nella Casa. Come ...Questa sera al Grande Fratello Vip 6 è arrivata una sorpresa davvero dolce e commovente a Davide Silvestri. A farla è stato Kekko dei Modà, cugino del concorrente del reality. Davide è stato chiamato ...Davide Silvestri riceve una bellissima sorpresa da parte dell’amato cugino Kekko, il frontman dei Modà, che con un video prova a fargli ...