Kate Middleton, il privilegio unico della regina Elisabetta e la nuova foto di Natale con i bambini (Di venerdì 10 dicembre 2021) La regina Elisabetta ha da subito accolto Meghan Markle in famiglia, includendola anche negli impegni ufficiali quando non aveva ancora sposato Harry. Ma solo a Kate Middleton ha concesso privilegi più importanti e duraturi, che mostrano come la moglie di William abbia saputo conquistare la sua fiducia. L’ultimo onore concesso dalla Sovrana dice molto sulla … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Laha da subito accolto Meghan Markle in famiglia, includendola anche negli impegni ufficiali quando non aveva ancora sposato Harry. Ma solo aha concesso privilegi più importanti e duraturi, che mostrano come la moglie di William abbia saputo conquistare la sua fiducia. L’ultimo onore concesso dalla Sovrana dice molto sulla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

vogue_italia : Con un look total red, Kate Middleton dà il via al conto alla rovescia di Natale ?? - shadesofamnesia : RT @ladyviolettt: Cosa devo fare per avere i capelli di Kate Middleton punto di domanda - Wallee___ : RT @ladyviolettt: Cosa devo fare per avere i capelli di Kate Middleton punto di domanda - luengo1958 : RT @vogue_italia: Sono arrivati i tradizionali auguri di William e Kate - vogue_italia : Sono arrivati i tradizionali auguri di William e Kate -