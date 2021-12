Juventus, si ritira un ex bianconero: il post del giocatore (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ex giocatore della Juventus ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il calciatore è stato grande protagonista con i bianconeri. Allegri (Getty Images)Uno dei punti forti della Juventus è sempre stata la fase difensiva; negli ultimi anni la situazione è cambiata con la retroguardia ad accusare una fragilità sconosciuta nella Torino bianconera. In questa stagione, grazie al ritorno di Allegri, si sta provando a ritrovare quella solidità che ha sempre caratterizzato il club più titolato d’Italia. Bonucci, Chiellini e de Ligt rappresentano un reparto cresciuto esponenzialmente negli ultimi tempi. I primi due sono la colonna portante di un gruppo che vuole tornare, il prima possibile, a dominare in Italia ed ad essere competitiva a livello internazionale. Per quanto riguarda l’olandese, stiamo finalmente assistendo alla definitiva ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’exdellaha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il calciatore è stato grande protagonista con i bianconeri. Allegri (Getty Images)Uno dei punti forti dellaè sempre stata la fase difensiva; negli ultimi anni la situazione è cambiata con la retroguardia ad accusare una fragilità sconosciuta nella Torino bianconera. In questa stagione, grazie al ritorno di Allegri, si sta provando a ritrovare quella solidità che ha sempre caratterizzato il club più titolato d’Italia. Bonucci, Chiellini e de Ligt rappresentano un reparto cresciuto esponenzialmente negli ultimi tempi. I primi due sono la colonna portante di un gruppo che vuole tornare, il prima possibile, a dominare in Italia ed ad essere competitiva a livello internazionale. Per quanto riguarda l’olandese, stiamo finalmente assistendo alla definitiva ...

