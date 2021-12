Juventus, porte girevoli a centrocampo: possibili acquisti e cessioni del mercato invernale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Max Allegri sperava che l’acquisto estivo di Manuel Locatelli potesse bastare a risolvere le falle di un centrocampo ormai da anni punto debole della formazione bianconera. L’ex Sassuolo da subito si è preso in mano le chiavi del centrocampo, ma dopo le prime 22 partite tra campionato e Champions League, appare evidente come i suoi compagni di reparto continuino a mostrare mancanze importanti. L’unico che ha saputo dimostrare di poter aver residenza in un centrocampo di una big come la Juventus è Weston McKennie, uscito alla distanza dopo un inizio problematico. Con il mercato di gennaio alle porte sono tante le voci che circolano su eventuali entrate. Il primo con le valigie pronte è Aaron Ramsey, ormai da mesi corpo estraneo alla squadra tra polemiche e i soliti immancabili acciacchi ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Max Allegri sperava che l’acquisto estivo di Manuel Locatelli potesse bastare a risolvere le falle di unormai da anni punto debole della formazione bianconera. L’ex Sassuolo da subito si è preso in mano le chiavi del, ma dopo le prime 22 partite tra campionato e Champions League, appare evidente come i suoi compagni di reparto continuino a mostrare mancanze importanti. L’unico che ha saputo dimostrare di poter aver residenza in undi una big come laè Weston McKennie, uscito alla distanza dopo un inizio problematico. Con ildi gennaio allesono tante le voci che circolano su eventuali entrate. Il primo con le valigie pronte è Aaron Ramsey, ormai da mesi corpo estraneo alla squadra tra polemiche e i soliti immancabili acciacchi ...

