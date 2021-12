Juventus, Inter, Atalanta, Napoli e Lazio: le possibili avversarie in Champions e Europa League (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è grande attesa in vista dei sorteggi. Sono due le squadre italiane qualificate in Champions League, si tratta di Inter e Juventus con i nerazzurri che rischiano un accoppiamento di fuoco. Tre le squadre impegnate in Europa League: Napoli, Lazio e Atalanta. Per la Juventus la squadra più pericolosa è sicuramente il Psg, un gruppo di campioni formato soprattutto da tante individualità. E’ molto insidioso anche l’Atletico Madrid, un club abituato ad alti livelli. Sicuramente alla portata Sporting Lisbona e Benfica, poi il Villarreal mentre la squadra meno competitiva sembra il Salisburgo. LE avversarie DELLA Juventus PSG Atletico Madrid Sporting ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è grande attesa in vista dei sorteggi. Sono due le squadre italiane qualificate in, si tratta dicon i nerazzurri che rischiano un accoppiamento di fuoco. Tre le squadre impegnate in. Per lala squadra più pericolosa è sicuramente il Psg, un gruppo di campioni formato soprattutto da tante individualità. E’ molto insidioso anche l’Atletico Madrid, un club abituato ad alti livelli. Sicuramente alla portata Sporting Lisbona e Benfica, poi il Villarreal mentre la squadra meno competitiva sembra il Salisburgo. LEDELLAPSG Atletico Madrid Sporting ...

